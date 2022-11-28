 الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر - بوابة الشروق
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الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر


نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:59 ص

أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقائه بالسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.

 


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