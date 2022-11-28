الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر

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أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.
وأعلن ذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقائه بالسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.