الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر

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أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقائه بالسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.