الحكومة اليابانية تعلن أنها ستعزز إجراءات شاملة للمساعدة في زيادة عدد المواليد

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، إن الحكومة سوف تعزز إجراءات شاملة من أجل المساعدة في زيادة عدد المواليد في البلاد، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الاثنين.

وأصدرت وزارة الصحة اليابانية تقريرا أوليا في الأسبوع الماضي، يفيد بميلاد نحو 599 ألف مولود في البلاد خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر. ويأتي الرقم، الذي يشتمل أيضا على المواليد الأجانب في البلاد، منخفضا بواقع حوالي 30 ألف مولود عن العام السابق.

وجاء في التقرير أن عدد المواليد الحاصلين على الجنسية اليابانية على مدار العام بأكمله، قد يكون أقل من 800 ألف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء حفظ السجلات.

من جانبه، تحدث كبير أمناء مجلس الوزراء، ماتسونو هيروكازو، للصحفيين اليوم الاثنين، بشأن وضع أعداد المواليد الـ"حرج" في البلاد. وأوضح أن هناك عوامل مختلفة ومتداخلة تمنع الافراد من الزواج وإنجاب الأطفال وتربيتهم.

وتعهد ماتسونو بأن تعزز الحكومة خطوات شاملة في مختلف مراحل حياة الأفراد لمعالجة ذلك.