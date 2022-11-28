مستشار النمسا: أزمة المناخ تحتاج إلى تعاون دولي جماعي

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الاثنين، أن العالم لن يواجه تحديات تغير المناخ إلا معًا من خلال الاعتماد على الابتكارات والشراكة القوية بين السياسة ومجتمع الأعمال.

وقال المستشار النمساوي -اليوم الاثنين خلال مشاركته في مؤتمر تحديات المناخ بالغرفة الفيدرالية النمساوية- أن الحكومة تخطط لجعل النمسا أكثر استقلالية وأمانًا للمستقبل وللخروج أقوى من الأزمة السياسية والمناخية الراهنة.

ووجه المستشار الشكر للغرفة التجارية الفيدرالية على تنظيم مؤتمر حول قضايا المناخ بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء ونشطاء البيئة.

كانت فيينا قد شهدت اليوم مظاهرات لنشطاء البيئة لمطالبة الحكومة بسرعة التخلص من الاعتماد على الوقود الاحفوري واستبداله بالطاقة النظيفة .