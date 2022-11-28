ألمانيا: إيقاف التحقيقات في استخدام عقار الاغتصاب خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي

أوقفت السلطات الألمانية تحقيقات في واقعة استخدام عقار الاغتصاب خلال حفل صيفي نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم الألماني، قبل نحو خمسة أشهر.



وقال متحدث باسم الادعاء العام في برلين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشرطة لم تتمكن من العثور على مشتبه به، مضيفا أنه تم بالتالي وقف التحقيقات الموجهة ضد مجهول بتهمة الأذى الجسدي الخطير.



وأفاد 14 شخصا بأنهم شعروا بتوعك وعانوا من هفوات في الذاكرة بعد الحفل، الذي أقامته الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في 6 يوليو الماضي، ولكن الشرطة قالت في ذلك الوقت إن بعض الحالات لا يمكن إثباتها.



وقام المحققون بتحليل صور ومقاطع فيديو التقطت خلال الحفل واستجوبوا المتضررين، بالإضافة إلى ضيوف وموظفين آخرين.



وحررت ضحية تبلغ من العمر 21 عاما محضرا لدى الشرطة بعد الحادث وخضعت للفحص الطبي في المستشفى. وكانت تعاني من الغثيان والدوار وفقدان الذاكرة، ولم تشرب الكحول خلال الحفل.



ويتم استخدام عدة أنواع من العقاقير كمخدرات لتسهيل الاغتصاب، من بينها الكيتامين، وهو عقار مخدر في الطب البيطري، وحمض جاما-هيدروكسي بيوتيرات. ويضع الجناة المواد سرا في مشروبات ضحاياهم لجعلهم عاجزين في مواجهة الاعتداء عليهم.