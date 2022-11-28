محمد بن زايد: الإمارات مستمرة بدورها الرائد في ضمان أمن الطاقة العالمي

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن بلاده مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهماً رئيسياً في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها، وداعماً أساسياً لجهود الانتقال الواقعي والمسئول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس دولة الامارات الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم في المقر الرئيسي للشركة بصفته رئيساً للمجلس.

وأشارت وكالة أنباء الامارات الى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه مجلس (أدنوك) إلى السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لدعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما اعتمد المجلس إستراتيجية "أدنوك" لتسريع النمو في جميع مجالات أعمالها ومراحلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول ودعم أمن الطاقة العالمي.

وضمن هذه الإستراتيجية ، تؤسس " أدنوك " قطاعاً جديداً للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في " أدنوك " يُركز على تنمية أعمال الشركة في الطاقات الجديدة والغاز والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيماوية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الخطوات التي اتخذتها "أدنوك" لخفض انبعاثات الكربون تزامناً مع سعيها إلى تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، منوهاً بأن تبني " أدنوك " نهجاً شاملاً للاستدامة يجسد التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً مسئولاً للطاقة، وجهودها لتمكين بناء مستقبل أكثر استدامة ، مشيرا إلى دور "أدنوك" المهم محفزاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز القيمة وزيادتها للدولة وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والصناعية الجديدة للقطاع الخاص.

كما أكد أهمية الاستمرار على نفس النهج والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة وتطوير الموارد البشرية، مشيدا بجهود " أدنوك " لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة ومبادرة "اصنع في الامارات ".