وزير الخارجية الإيطالي: يجب العمل على استقرار ليبيا أولا لمواجهة أزمة الهجرة

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه ينبغي العودة لمقاربة الحكومات السابقة التي ترأسها سيلفيو برلسكوني لإدارة ملف الهجرة.

وقال تاجاني في تصريحات نشرتها صحيفة "ليبرو"، اليوم الاثنين، إن هذه السياسات هي ذاتها التي "تبناها اليسار لاحقا أيضا في عهد وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي"، بعقد "اتفاقيات" مع حكومات الدول التي "يغادر منها المهاجرون".

وأضاف: "أولا، يجب أن نعمل من أجل استقرار ليبيا، التي تم جرها إلى الفوضى باستخفاف ونحن نعلم جميعا من قام ذلك"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ودوره المزعوم في تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكريا في مارس 2011 لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال تاجاني، وهو الرجل الثاني في حزب برلسكوني (فورتسا إيطاليا): "تخلفت أوروبا كثيرا على الصعيد الليبي وبشأن (تنفيذ) سياسة هجرة مشتركة.. هناك تكتيكات كثيرة، من دون استراتيجية موحدة".

وأشار إلى "ضرورة البدء في الاستثمار، لكن ليس فقط في طرابلس، بل أيضا في أفريقيا جنوب الصحراء".