الكرملين: القوات الروسية لن تنسحب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه ليس من المقرر أي انسحاب وشيك للقوات الروسية من محطة زابوريجيا النووية المحتلة في أوكرانيا- وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "يجب عدم القيام بأي بحث عن أي علامات (على الانسحاب) حيث لا توجد ولايمكن أن توجد أي منها"، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء.



كان بيترو كوتين رئيس الشركة النووية الأوكرانية أعرب في مطلع الأسبوع الحالي عن إحتمالية حدوث انسحاب مبكر للجيش الروسي.



كانت القوات الروسية انسحبت بالطبع من مدينة خيرسون مؤخرا.



لكن خبراء بوزارة الدفاع البريطانية يقولون إن القوات الروسية تقصف الآن المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا بالمدفعية بشكل يومي.



وقالت الوزارة نقلا عن مصادر استخباراتية إنه تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات أمس الأحد بلغ 54 هجوما.



وردا على الهجمات الروسية يتواصل تدفق الدعم - ماديا ودبلوماسيا - إلى أوكرانيا . فقد توجه اليوم الاثنين سبعة وزراء خارجية من دول اسكندنافيا والبلطيق إلى البلاد.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أجمالي الدعم العسكري الأمريكي لكييف بلغ 3ر19 مليار دولار منذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن في مطلع 2021. كما قدم الاتحاد الأوروبي نحو ستة مليارات دولار لأوكرانيا.