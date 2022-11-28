اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، اليوم الاثنين، باستخدام الطقس البارد الذي ضرب أوكرانيا كسلاح، قائلا إن الكرملين يستعد لشن ضربات جديدة لزيادة الضرر الملحق بنظام الطاقة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور بالفيديو: "طالما لديهم صواريخ، فلن يهدأوا".



وأضاف الرئيس الأوكراني: "الأسبوع الذي سيبدأ قد يكون صعبا مثل الأسبوع الذي انقضى".



وقالت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، يوكرينرجو، إن قدرة نظام الطاقة الأوكراني على تلبية الطلب على الطاقة انخفض إلى 73٪ مع اتساع الفارق في نقص الإمدادات بسرعة صباح أمس الاثنين.



وتستخدم "يوكرينرجو" أسلوب التخفيضات الطارئة لتحقيق التوازن لمنظومة الكهرباء بعد زيادة الاستهلاك مع تفاقم حالة الطقس.