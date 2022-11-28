وزارة الصناعة اليابانية تقدم مسودة خطة لتعزيز الطاقة النووية

عرضت وزارة الصناعة اليابانية مسودة خطة عمل، تدشن نهاية واضحة لسياسة طاقة نووية تسير عليها الحكومة منذ حادث فوكوشيما النووي عام 2011، وذلك على اجتماع افتراضي لهيئة استشارية اليوم الاثنين.



وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أن الوزارة عرضت الخطة في اجتماع افتراضي لهيئة استشارية، اليوم الاثنين.



وتدعو الخطة إلى تطوير مفاعلات الجيل القادم عبر استغلال تكنولوجيا السلامة الجديدة، ويمكن إقامتها عندما يتم إعادة بناء مفاعلات خرجت من الخدمة.



وقد أعلنت الحكومة اليابانية مرارا وتكرارا أنها لا تدرس بناء مفاعلات جديدة، أو إعادة بناء تلك القديمة.



وتنص مسودة الخطة أيضا على إطالة عمر المفاعل عمليا، إلى ما بعد الحد الأقصى الحالي البالغ 60 عاما.



ووفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، سيتم عرض الخطة في مؤتمر حكومي لتحقيق مجتمع محايد للكربون، من المرجح أن يُعقد قبل نهاية العام.