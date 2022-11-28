سهم إيرباص يسجل أكبر تراجع منذ يوليو العام الجاري

تراجع سهم شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص خلال تعاملات اليوم الاثنين، في بورصة باريس للأوراق المالية بنسبة 3ر5%، وهو أكبر تراجع يومي للسهم منذ 28 يوليو الماضي، بعد نشر تقرير إخباري عن استعداد الشركة لتأخيرات جديدة في مواعيد تسليم بعض الطائرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم الشركة تراجع بحلول الساعة 3 و58 دقيقة بتوقيت باريس بنسبة 1ر5% ليقود مسيرة تراجع مؤشر ستوكس 600 لشركات الصناعة والخدمات.

وذكرت تقارير إخبارية يوم الجمعة الماضي أن أيرباص تستعد لتأجيلات جديدة في المواعد المقررة لتسليم عدد من طائراتها متوسطة المدى خلال العام المقبل.

من ناحيته، قال متحدث باسم أيرباص إنه لا يستطيع التعليق على مواعيد التسليمات قبل صدور النشرة الشهرية للشركة أوائل ديسمبر المقبل.

وسلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص خلال سبتمبر الماضي 55 طائرة وهو ما يزيد عن العدد المسجل في الشهر السابق عليه، لكنه يقل عن الرقم المستهدف مما يعني صعوبة تحقيق الرقم المستهدف للتسليمات خلال العام الحالي ككل.

سلمت أيرباص خلال أغسطس الماضي 39 طائرة، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها أيرباص لعملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 437 طائرة ليظل أمامها أكثر من 250 طائرة تحتاج لتسليمها خلال 3 شهور للوصول إلى الرقم المستهدف للعام الحالي ككل وهو 700 طائرة.

كانت أيرباص تستهدف في البداية تسليم 720 طائرة خلال العام الحالي، لكنها قلصت العدد إلى 700 طائرة في يوليو الماضي، في ظل معاناتها من نقص إمدادات المكونات، بما في ذلك المحركات.

وقال جولوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص في وقت سابق إن الشركة بدأت حل مشكلة نقص المحركات، حيث تراجع عدد الطائرات تامة الصنع التي تنقصها التوربينات إلى 10 طائرات فقط مقابل 26 طائرة خلال يوليو الماضي.

وأضاف في تصريحاته "مازال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه" للوصول إلى تسليم 700 طائرة خلال العام الحالي.