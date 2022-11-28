شل تشتري شركة نيتشر إنيرجي بيوجاز

تعتزم شركة النفط الأنجلو هولندية العملاقة شل، شراء شركة نيتشر إنيرجي بيوجاز من شركة الاستثمار المالي ديفيدسون كيمبنر كابيتال مانجمنت مقابل حوالي ملياري دولار في إطار توسع شركة النفط العملاقة في مجالات الطاقة المتجددة بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة شل القول إن الصفقة ستجعلها أكبر منتج لما يعرف بالغاز الطبيعي المتجدد في أوروبا. كما تأتي في إطار خطة شل للاستفادة من خبراتها القائمة في إنتاج وتسويق الغاز للاقتصادات منخفضة الكربون.

وقال هويبرت فيجفينو مدير قطاع التكرير في شركة شل إن الاستحواذ على نيتشر إنيرجي سيضيف منصة إنتاج أوروبية ومسار نمو لمشروعات الغاز الطبيعي المتجدد القائمة لدى شل في الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنستخدم هذه الصفقة لبناء سلسلة قيمة متكاملة في مجال الغاز الطبيعي المتجدد على نطاق عالمي، في الوقت الذي تشير فيه تحولات سياسة الطاقة وتفضيلات العملاء إلى نمو قوي في الطلب خلال السنوات المقبلة".