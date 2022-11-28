كوريا تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الجوي والصاروخي بالإمارات

شارك سلاح الجو الكوري الجنوبي، لأول مرة، في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الجوي والصاروخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.



وقال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو شارك في تدريب مراكز القيادة، ضمن تدريبات "فالكون شيلد" التي جرت في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي خلال الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من سبتمبر الماضي.



وفي تدريبات هذا العام، وضعت الدول المشاركة خطتها الدفاعية من خلال إنشاء قائمة بأصولها الرئيسية والدفاعية، وجرت خلالها التدريبات باستخدام نظام محاكاة، بالأخذ في الاعتبار مواقع نشر أنظمة الأسلحة والقدرات القتالية.



وتشارك في تدريبات "فالكون شيلد" قوات القيادة المركزية الأمريكية، وقوات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.