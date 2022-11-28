التأمينات: معاش المواطن لن يقل عن 1105 جنيهات اعتبارا من يناير المقبل

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن الهيئة بدأت حركة إصلاح بنسبة 1000%، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، مستشهدًا بإطلاق قانون جديد للمعاشات؛ لتحقيق الأمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القانون الجديد وضع كل محاور الإصلاح، وبينها فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقسيط الأموال المستحقة للتأمينات على مدار 50 عامًا، وإصلاح قيم معاشات المواطنين.



وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات سيكون 1700 جنيه، اعتبارًا من يناير 2023، قائلًا إن الحد الأقصى لأجر الاشتراك سيكون 8720 جنيها.



وذكر رئيس التأمينات، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بدأ بـ35 جنيهًا، ثم ظل الحد الأقصى في معاش الأجر المتغير 500 جنيه لمدة 16 عامًا، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات.



ونوه إلى أن «إصلاح تلك المنظومة يستغرق وقتًا»، معقبًا: «بدأنا إصلاحًا متدرجًا من 3 سنوات، والآن يوم ما يطلع الشخص معاش يوم 2 يناير، فلن تقل قيمته عن 1105 جنيهات».



واستنكر المأثورات الشعبية الخاطئة كمقولة «إحييني النهاردة وموتني بكرة»، معقبًا: «في حاجة تمنع إنك تعيش النهاردة وتعيش بكرة؟ ليه باصص تحت رجلك؟ لا تتواطأ مع صاحب العمل وتخفي الأجر الحقيقي، دي حاجة هتدفعها ولها مردود مباشر عليك باقي عمرك».