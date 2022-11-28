المبعوث الروسي إلى فنزويلا: موسكو ليست قلقة بشأن اتصالات مادورو مع أوروبا

قال المبعوث الروسي إلى فنزويلا سيرجي ميليك باجداساروف، إن موسكو ليست قلقة بشأن اتصالات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع القادة الأوروبيين، لأن لدى كاراكاس فهم واضح بشأن "حقيقة الأشخاص".



وقال باجداساروف لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الاثنين، معلقا على الاجتماع الأخير بين مادورو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إجراء اتصالات بين رؤساء الدول على هامش الفعاليات الدولية الكبرى أمر شائع جدا. لذا، من الصعب وصف الاتصال بين رئيسي فنزويلا وفرنسا بأنه إشارة تنذر بالخطر".



وأضاف: "القيادة البوليفارية (الفنزويلية) لديها فهم واضح بشأن حقيقة الأشخاص".



وتابع المبعوث الروسي: "بل العكس هو الصحيح. نرى في اجتماع ماكرون ومادورو علامة على أن أوروبا بدأت تعود تدريجيا إلى الواقع، مدركين أن فنزويلا لديها رئيس واحد فقط هو مادورو، وسيتعين على القادة الأوروبيين بناء علاقاتهم معه".



وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في 7 نوفمبر الجاري، بأن مادورو وماكرون أجريا محادثات على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، الذي عقد في منتجع شرم الشيخ بمصر.