مصرف بولندي يغلق معظم مكاتبه خلال الشتاء لتوفير الطاقة

تعتزم الوحدة البولندية لمجموعة "اي ان جي" المالية العالمية للخدمات المصرفية، معظم مكاتبها خلال فصل الشتاء في محاولة لتوفير الطاقة.

وقرر مصرف "اي ان جي بنك سلاسكي اس ايه"، رابع أكبر بنك في بولندا من حيث الأصول، إغلاق ثمانية من 12 طابقا في مقره الرئيسي في وارسو اعتبارا من بداية عام 2023، بالإضافة إلى أحد مبانيه في كاتوفيتشي اعتبارا من 19 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر استئناف عمل المنشآت اعتبارا من 26 شباط/فبراير المقبل . وسيتم دفع 2000 زلوتي (443 دولارا) لكل موظف للتعويض عن البقاء في المنزل إضافة إلى 1500 زلوتي لنموذج العمل الهجين الذي تم دفعه أيضا في العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيوتر اوتراتا، المتحدث باسم البنك قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني "نريد أن نقدم نموذجا لكيفية توفير الطاقة، على أمل أن تحذو شركات أخرى حذونا.. في حين أن التوفير لن يكون كبيرا من حيث القيمة الأسمية، نفهم أن المؤسسات العامة المهمة مثل المستشفيات ودور الحضانة والمدارس، يجب أن تحظى بالأولوية في حالة حدوث انقطاع للكهرباء".

وفي حين أن الحكومة البولندية حثت الإدارة العامة والعائلات على تقليص استهلاك الكهرباء بسبب أزمة الطاقة في القارة الأوروبية، إلا أنها لم تقدم توجيهات صارمة بشأن كيفية تحقيق ذلك. وتظهر بيانات شبكة الكهرباء أن استهلاك بولندا للكهرباء الشهر الماضي انخفص بنسبة 1ر3% على أساس سنوي.