تراجع أسعار أسهم بيوجين بسبب تقرير عن وفاة مريضة بالزهايمر

تراجعت أسعار أسهم شركة بيوجين إلى أدنى مستوى لها في غضون شهرين بعد الإبلاغ عن ثاني حالة وفاة يحتمل أن يكون لها صلة بالدواء التجريبي الرائد لمرض الزهايمر، والذي تتطوره بيوجين بالاشتراك مع شركة إيساي اليابانية لصناعة الأدوية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وتتعلق القضية بامرأة (65 عاما) توفيت بسبب نزيف شديد في الدماغ بعد إصابتها بسكتة دماغية وتورم في الدماغ ونزيف في تجربة إيساي ، وفقا لتقرير نشرته مجلة العلوم.

وبدأ النزيف بعد أن تلقت المريضة دواء مضادا للتخثر ، حسبما ذكر التقرير. يشار إلى أن تورم الدماغ والنزيف تم ربطهما سابقا بالأدوية التي تعمل

مثل علاج شركتي بيوجين – إيساي.

وتراجعت أسعار أسهم بيوجين بنسبة تصل إلى 9ر4٪ اليوم الاثنين، في بورصة نيويورك، وهو الأكبر خلال اليوم منذ 29 سبتمبر.

وأغلقت أسهم إيساي على ارتفاع بلغت نسبته 2ر1% في بورصة طوكيو.

ويشار إلى أن عقار ليكانيماب، هو أول علاج يبطئ من تطور مرض الزهايمر في تجربة سريرية كبيرة، وهو يعد نقلة طبية كبيرة أنعشت الآمال في تغيير مسار علاج المرض لدى ملايين المرضى.