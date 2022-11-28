أوكرانيا: أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت جراء الهجمات الروسية

قال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفهين ينين، إن حوالى 32 ألف هدف مدني، وأكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت جراء الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين، عن ينين قوله، خلال لقاء تلفزيوني، إن نحو 520 منطقة سكنية تواجه، حاليا، مشاكل في إمدادات الطاقة بسبب الهجمات الروسية.

وقال ينين، إن الأهداف المدنية المتضررة البالغ عددها 32 ألفا، معظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية.

وأضاف: "الغزاة الروس تسببوا في إلحاق أضرار بأكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية، وهي النقل والطاقة وأهداف أخرى (القواعد الجوية والجسور ومستودعات الوقود ومحطات الطاقة الفرعية)".

وأشار إلى شن 3% فقط من الضربات الروسية على منشآت عسكرية، قائلا: "الأوقات العصيبة تنتظرنا، لكن حكومة أوكرانيا ومعظم المواطنين الأوكرانيين مستعدون لهجمات مماثلة".