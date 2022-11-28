وزارة الصحة اليابانية تدرس خفض تصنيف كورونا

تدرس وزارة الصحة اليابانية، تغيير التوصيف الوبائي لفيروس كورونا، حيث من الممكن خفضه ليكون في مستوى الإنفلونزا الموسمية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "تي بي اس" نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كورونا مصنف حاليا على أنه مرض من النوع الثاني، مما يتيح للحكومة فرض قيود مثل فرض الحجر الصحي على المصابين.

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الوزارة في مناقشة هذه الخطوة مع الخبراء قريبا.

وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد اقترح في يوليو الماضي أن تقوم الحكومة بدراسة إعادة تصنيف فيروس كورونا ليصبح من النوع الخامس، مثل الإنفلونزا، ولكن توقفت هذه الخطط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.