رئيس الحكومة التونسية تثمن وقوف الجزائر إلى جانب بلادها

ثمنت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الاثنين، وقوف الجزائر الى جانب بلادها في "الظرف الدقيق" الذي تعيشه، مؤكدة ان البلدين يبحثان تأسيس شراكة استراتيجية شاملة.

وقالت بودن، في تصريح للصحافة عقب استقبالها من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "كان لي شرف مقابلة السيد الرئيس الذي أبلغته تحيات الرئيس قيس سعيد وتهانيه المتجددة بنجاح الجزائر في عقد القمة العربية مطلع نوفمبر وتمنياته بمزيد من التألق للجزائر شعبا وقيادة، وأعرب عن جزيل الشكر للجزائر نظير ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق في تاريخ البلاد".

وأكدت أن تواجدها في الجزائر يأتي في إطار "تبادل الآراء ومتابعة المشاريع التي تم إرساؤها في إطار اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية- التونسية والتحضير لأشغال اللجنة المقبلة بالجزائر"، مع التباحث حول تأسيس "شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين.