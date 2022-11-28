الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية تسعى لمفاوضات بشأن الرقابة

أعربت الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية عن رغبتها في بدء مفاوضات جديدة بشأن الرقابة، وذلك خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وقال رئيس المؤتمر ليوناردو بينشني، في جنيف اليوم الإثنين، إن جائحة كورونا، التي أظهرت كيف أن مرضا يمكن أن يشل العالم بأكمله جزئيا، أيقظت الحكومات، وجعلتها تدرك أنه يجب فعل أمر ما لجعل المعاهدة أكثر رسوخا.

وأضاف بينشني أنه منذ عشرين عاما، لم تسفر المباحثات بشأن آلية الرقابة عن شيء.

وافتتح بينشني المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، ويضم الدول الـ184 الموقعة على الاتفاقية، اليوم الاثنين، بالقول إن المؤتمر سوف يعتبر ناجحا إذا قمنا بكسر حالة الجمود.

ويدور المؤتمر حول "اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريوبولجية والسمية وتدميرها"، وتبنت الامم المتحدة الاتفاقية عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975.

ولا يشارك في الاتفاقية سوى إسرائيل و8 دول صغيرة في أفريقيا وآسيا، وتعد أول اتفاقية لحظر جميع أصناف الأسلحة، وتلتقي الدول الموقعة عادة كل خمسة أعوام.