 معهد إيفو يرصد تحسنا طفيفا في توقعات التصدير بالقطاع الصناعي بألمانيا - بوابة الشروق
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معهد إيفو يرصد تحسنا طفيفا في توقعات التصدير بالقطاع الصناعي بألمانيا

معهد إيفو الألماني
معهد إيفو الألماني
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 10:42 ص

على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، ارتفعت توقعات الصادرات بالقطاع الصناعي في ألمانيا بشكل طفيف مرة أخرى.

وبحسب المسح الاقتصادي الشهري الذي أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية ونشر نتائجه في ميونخ اليوم الاثنين، بلغ مؤشر توقعات التصدير للقطاع الصناعي في نوفمبر الجاري 4. 0 نقطة بعد سالب 6. 4 نقطة في الشهر السابق.

واعتبر المعهد ذلك "بصيص أمل صغير" بالنسبة لصادرات قطاع التصنيع في ألمانيا.

ووفقا لرئيس المعهد كليمنس فوست، يتوقع قطاع صناعة السيارات نموا في الصادرات، بينما يتوقع قطاع الصناعات الكيماوية، الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، تراجعا في الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر توقعات التصدير الذي يعده معهد "إيفو" جاء في المنطقة السلبية على مدار أربعة أشهر على التوالي منذ يوليو الماضي.

ويعني المؤشر السلبي أن التشاؤم يخيم على غالبية الشركات.


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