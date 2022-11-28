كأس العالم 2022: إيران تشكو للفيفا من تغيير العلم الإيراني في منشور للمنتخب الأمريكي

تقدم الإتحاد الإيراني لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على خلفية إزالة شعار الجمهورية الإسلامية من علم إيران، في منشور لمنتخب الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأزالت الولايات المتحدة شعار الجمهورية الإسلامية، في صور نشرت على تويتر وفيسبوك وإنستاغرام.

وأعلن الجانب الأمريكي إنه قرر ألا يستخدم صورة علم إيران الرسمي، لإظهار "الدعم للنساء في إيران في نضالهن من أجل حقوق الإنسان الأساسية"، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتواجه الاحتجاجات التي انطلقت في 22 سبتمبر، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، قمعاً شديداً.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة إنستاغرام الخاصة باتحاد كرة القدم الأميريكي رمز الله من العلم الإيراني".

وأضافت أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى الفيفا لمطالبتها بإنذار الاتحاد الأمريكي".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي في وقت لاحق، إن المنشورات قد أزيلت واستبدلت بأخرى تصحح العلم الإيراني، لكنه قال: "لا زلنا ندعم النساء في إيران".

وتأتي إيران في المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز مهم على ويلز. تليها الولايات المتحدة بنقطتين.

وستحدد المواجهة بنسبة كبيرة مصير أحد البلدين في التأهل إلى الدور القادم.