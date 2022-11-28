ضابط سري وراء إحباط مخطط لاختطاف وزير الصحة الألمانية



كشف حكم المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، اليوم الاثنين، النقاب عن أن المجموعة التي خططت لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، تم اختراقها بواسطة ضابط شرطة سري تم زرعه.



وتم زرع الضابط في "البيئة المحيطة للمتهمين بشكل مباشر"، في الفترة بين نوفمبر 2021 وأبريل 2022، وفقا لحيثيات حكم صادر عن المحكمة الفيدرالية الألمانية العليا.



وشارك العميل التابع لمكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بالاتينات، في حضور اجتماعات المجموعة، كما انخرط في محادثات عبر خدمة الرسائل على تطبيق تيلجرام.



ويقبع أربعة أشخاص، يعتقد أنهم من أسسوا المجموعة، في الحجز منذ منتصف أبريل الماضي.