مسؤولة أمريكية تحذر من التقدم السريع للقدرات العسكرية الصينية بمجال الفضاء

حذرت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي نينا أرماجنو، اليوم الاثنين، من التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية بمجال الفضاء.

وقالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة".

وأضافت: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد، فالتقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا".

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء خلال السنوات الأخيرة مما أثار قلق الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.