 مسؤولة أمريكية تحذر من التقدم السريع للقدرات العسكرية الصينية بمجال الفضاء - بوابة الشروق
الإثنين 28 نوفمبر 2022 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مسؤولة أمريكية تحذر من التقدم السريع للقدرات العسكرية الصينية بمجال الفضاء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 11:34 ص

حذرت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي نينا أرماجنو، اليوم الاثنين، من التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية بمجال الفضاء.

وقالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن "بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة".

وأضافت: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد، فالتقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا".

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء خلال السنوات الأخيرة مما أثار قلق الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك