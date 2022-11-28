تباطؤ نمو السيولة النقدية في منطقة اليورو

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ذكر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن معدل نمو إمدادات النقد في منطقة اليورو تراجع خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين تراجع معدل نمو قروض القطاع الخاص بنسبة طفيفة.

وسجل مقياس النقد واسع النطاق في النظام المصرفي إم3 خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 1ر5% سنويا مقابل 3ر6% خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون وصول معدل نمو مقياس إم3 إلى 2ر6% خلال الشهر الماضي.

في المقابل سجل مقياس إم1 الأضيق نطاقا نموا بمعدل 8ر3% سنويا مقابل 6ر5% خلال سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، زادت القروض لسكان منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر5%، في حين زادت القروض للحكومات بنسبة 6ر4%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي نمو القروض للقطاع الخاص بنسبة 2ر4% خلال أكتوبر الماضي مقابل 4ر4% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.