إصابة عدد من الجنود الأوكرانيين إثر حادث سير في لاتفيا

أُصيب عدد من الجنود الأوكرانيين في حادث سير في لاتفيا.



ووفقا للتقارير الرسمية، كان الجنود على متن حافلة تابعة لجيش استونيا، اصطدمت بشاحنة بالقرب من اينزاي في شمال لاتفيا بالقرب من الحدود مع استونيا مساء أمس الأول السبت.



وقد توفى سائق الحافلة الاستوني. وتم نقل ثلاثة أشخاص للمستشفى لإصابتهم بإصابات خطيرة. وأصيب 23 شخصا بإصابات أقل خطورة، وفقا لقطاع الانقاذ في لاتفيا.



وقال جيش استونيا، إن جنديا استونيا بين المصابين.



وقالت القوات المسلحة في تالين مساء أمس الأحد إن المصابين الآخرين في الحافلة من الجنود الأوكرانيين.



وفتحت الشرطة في لاتفيا تحقيقا لتحديد سبب الحادث.