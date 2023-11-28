توجه المرشح الرئاسي فريد زهران، بالشكر إلى الإعلامي أحمد موسى على استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي بداية اللقاء، نوه «زهران»، أنه تردد من الظهور في برنامج «موسى»؛ بسبب موقف الإعلامي من المعارضة المصرية ورموزها وممثليها، والذي وصفه بأنه «حاد أكثر من اللازم في بعض الأحيان».

وأشار إلى أن «العديد من المشاركين في حملته الانتخابية وأنصاره نصحوه بعدم الظهور مع الإعلامي، لكنه قرر الظهور في البرنامج بعد تفكير طويل لعدة أسباب».

وأوضح أن السبب الأول مرتبط باستضافة البرنامج سابقًا لبعض رموز المعارضة مثل المفكر الدكتور حسام بدراوي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين.

ولفت إلى أن السبب الثاني هو أنه مرشح كرئيس جمهورية لكل المصريين وليس عن حزب بعينه، معقبًا: «عيني على كل الناس بما فيهم الأستاذ أحمد موسى وجمهوره المختلف كثيرًا عن الجمهور الذي اعتدت مخاطبته».

وذكر أنه كان الشخصية السياسية المدنية الوحيدة التي تقبل دعوات الظهور في قنوات الإخوان، أثناء حكمهم، وحرص على مخاطبة جمهورهم الذي كان يخاطبنه بشراسة وأحيانًا وقاحة.

واختتم: «كنت أحتمل ذلك، فتلك طبائع الأمور، من الضروري أن نتحدث مع المختلفين معنا، فأنا أشعر بإنجاز عند تغيير مواقف المختلفين إزاء ما أتبناه من أفكار».