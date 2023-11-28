وكيل زراعة دمياط يجري جولة تفقدية بزراعات القمح

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة في دمياط، جولة تفقدية على زراعات القمح، وذلك للاطمئنان على حالتها.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الزراعة بدمياط، اليوم، أن مساحة القمح المنزرعة بلغت 18100 فدان، مقارنة بـ11840 فدانا منزرعة في الموسم السابق، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات المتبعة لرفع المستهدف من زراعات القمح، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 57601 فدان قمح، في نطاق محافظة دمياط.

وتبين من الجولة التفقدية أن جميع الزراعات بحالة جيدة، ولا يوجد أية إصابات بدودة الحشد، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجودة عالية الإنتاج للمزارعين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.