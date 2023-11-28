أردوغان يبلغ جوتيريش ضرورة محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها بقطاع غزة

أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة المقرر عقده غدًا.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، ناقش الجانبان خلال الاتصال تطلعات المجتمع الدولي في مواجهة الهجمات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، إلى جانب سبل حلول الأزمة الإنسانية والجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم.

من جهته، أكد أردوغان، أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي وقانون الحرب والقانون الإنساني بشكل متهور، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بموجب القانون الدولي.

كما قدم خلال الاتصال تعازيه لـ«جوتيريش»، في أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن «الزيارة الشخصية التي قام بها الأمين العام إلى معبر رفح الحدودي كانت مفيدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع في قطاع غزة».