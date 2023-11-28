أول تعليق من جيش الاحتلال على وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة: ليس مطروحا الآن

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، قائلًا إن الأمر «ليس مطروحًا الآن».

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن «الاتفاق الذي أقرته الحكومة متعلق بأيام التهدئة المعلن عنها حتى الآن (6)، لحين إقرار شيء آخر».

وأشار إلى رصد خرق لوقف إطلاق النار واتفاق الهدنة في غزة، معقبًا: «ردنا كان بإطلاق نار قوي، وأي مخرب يحاول تخطي قواتنا سنرد عليه».

وأكمل: «أمن قواتنا قبل كل شيء ونعلم كيف ندير الأمور، من جانبنا نتحرك ونتقدم من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين».

ولفت إلى أن «القوات جاهزة وفي حالة استعداد لاستكمال الحرب»، مشيرًا إلى إجراء الجنود تدريبات مناسبة الآن، وأنهم في انتظار وصول مجموعة من المعدات.