إزالة 79 تعديا في 8 أحياء بالإسكندرية

أكد المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، إزالة 79 تعديا بأحياء غرب والجمرك ومنتزه أول وثان وبرج العرب ووسط و شرق وحي عامرية ثان؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.

وأضاف الفولي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حي عامرية ثان نفذ 20 قرارا، وحي شرق 10، ووسط 10، ومنتزه أول وثان نحو 20، وغرب والجمرك 15 قرارا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد.

وكلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 21 مستمرة بشكل يومي؛ لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة.