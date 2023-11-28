وزيرة التضامن: الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وصل إلى 10 آلاف و900 جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم عددا من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل المرحلة التي تمر بها مصر على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن الرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بحوالي مليون أسرة، مؤكدة أن إجمالي المستفيدين إلى 5 ملايين و300 ألف أسرة بواقع 22 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن معظم هذه الأسر تمثل النساء فيها قوة كبيرة تصل إلى أكثر من 70%، لافتة أن الزيادة ليست فقط في العدد، وإنما في قيمة الدعم والتي ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي، كما زادت الموازنة من 19 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وذكرت أن كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل، وله الحق في البطاقة التموينية وبطاقة دعم الخبز، هذا إلى جانب عرض مشروعات تمكين اقتصادي له، حتى يُخفف حدة الفقر والاستثمار في الاقتصاد.

ولفتت أنه جرى زيادة المعاشات أكثر من مرة، وتخطت في الموازنة 340 مليار جنيه، كما جرى زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه، والحد الأدنى إلى 1700 جنيه.