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نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الإفراج عنهم.

وضمت القائمة 15 أسيرةً و15 طفلاً قاصراً، أي ما مجموعه 30 أسيرةً وطفلاً، وذلك ضمن اتفاق الهدن، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

1-أحمد نواف نياز سلايمة

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة

3- قسام محمود موسى عطون

4- محمد عماد إبراهيم عطون

5- Nدم محمود محمد أبو حامد

6- حمزة رائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8- على مروان فؤاد علم

9- محمود خليل احمد سلايمة

10- نوح ناصر إبراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامرة

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مؤمن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- أسيل سميح خضر

17-آية جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هاله عمر ابرايه غنام

20- شذا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر أبو عرقوب

22- فيرز عبد الله سلامه

23- شيماء احمد هندي

24- حنين اكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- أميمة عبد الله بشارات

27- ميرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- ثريا محمود أبو الهوى