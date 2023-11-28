استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في محافظة رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها، إن صبيا /17 عاما/، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية كفر عين شمال غرب رام الله.



وأضافت المصادر أن شابا /26 عاما/ من سكان بلدة بيتونيا، استشهد متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر /23 عاما/.