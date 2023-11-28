قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء الثلاثاء، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وتطويق أحد المنازل وسط تحليق للطائرات بدون طيار في سماء المدينة.

وأشارت الشبكة إلى وقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في جنين.

من جانب آخر، أكد الشبكة إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب جنوبي الخليل.

ويأتي ذلك فيما تمت عملية تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم الثلاثاء، بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فيما تسلم وفد من الصليب الأحمر مجموعة المحتجزين

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قد صرح في وقت سابق بأن قائمة المحتجزين المفرج عنهم اليوم تضم قاصرة و9 نساء إحداهن نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية.