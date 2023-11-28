الإمارات: 22 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 2023

توقعت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ"مطارات أبوظبي"، أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي أكثر من 22 مليون مسافر بنهاية العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن افتتاح مبنى المسافرين (A) يرسخ "مكانة العاصمة بوابة عالمية ومركزا استراتيجيا للسياحة والتجارة".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء عن سورليني قولها، في تصريحات على هامش أول طاولة مستديرة للإعلاميين تعقد بمبني المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي، إن التوقعات الخاصة بأعداد المسافرين المتوقعة بنهاية العام تأتي استناداً إلى مؤشرات الأداء القوي التي حققها المطار في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الموسم الشتوي.

وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد موسم الشتاء طلبا كبيراً من المسافرين بالتزامن مع الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى "فورمولا 1"، والدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث من المتوقع استقبال نحو 29ر2 مليون مسافر خلال شهر ديسمبر المقبل فقط.

وأوضحت أن أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي شهدت نمواً بنسبة 49% منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، مشيرة إلى أن موسم الشتاء للعام الحالي والقادم سيشهدان نحو 410 رحلات متوقعة يومياً، فيما شهد موسم الصيف الماضي نحو 340 رحلة يومياً، ما يمثل زيادة بأكثر من 20% بين الموسمين.

وذكرت أن مساحة مبنى المسافرين "A" الجديد تبلغ 742 ألف متر مربع مما يجعله واحدا من أكبر مباني المطارات في العالم، حيث يمكنه خدمة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً والتعامل مع 11 ألف مسافر في الساعة، بالإضافة إلى ربط المسافرين بأكثر من 117 وجهة رئيسية حول العالم من خلال 28 شركة طيران دولية منها خمس شركات انضمت حديثاً مع افتتاح المبني الجديد، بالإضافة إلى القدرة على استقبال 79 طائرة في أي وقت محدد.