المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو لألمانيا من صندوق التعافي من كورونا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها وافقت على تقديم منح بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو (4ر4 مليار دولار) من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا إلى ألمانيا.

وبمجرد إعطاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية الضوء الأخضر، سيتم صرف الأموال.

وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومات الوطنية والبنوك المركزية. وكانت ألمانيا قد حصلت على تمويل مسبق بلغ 25ر2 مليار يورو في أغسطس 2021.

وبشكل إجمالي، يمكن أن تحصل ألمانيا على منح من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار يورو بحلول عام 2026. وقد كان معروفا منذ فترة طويلة أنه من المرجح أن ألمانيا ستحصل على عدة مليارات من اليوروات.

ويهدف برامج التعافي "نيكست جينيريشن إي يو" أو الجيل الجديد للاتحاد الأوروبي إلى مساعدة دول الاتحاد في الوقوف على قدميها مجددا بعد الجائحة.