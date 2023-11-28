عطل في أجهزة الأمن وإدارات خدمية في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطوط الهاتف للخدمات الأساسية في إسرائيل، مثل نجمة داود الحمراء (MDA)، والشرطة، وهتسالا، وإدارة الإطفاء، عُطلت لأكثر من ساعة وسط خلل كان يُخشى في البداية أن يكون هجوما إلكترونيًا محتملا.

وأفادت شركة بيزك الكهربائية بأنه "بعد بدء العمل الليلي للشركة، حدث عطل في جميع خطوط بيزك، ويعمل مهندسو الشركة على إعادة جميع الخدمات إلى التشغيل الكامل"، كما أصبحت الخطوط الساخنة للشرطة ونجمة داود الحمراء وإدارة الإطفاء تعمل بعد توقف أولي، بحسب the joursalim post.

وقالت الوحدة المسئولة عن التحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "استمرارًا للرسالة السابقة، نود أن نبلغكم أن المراجعة الأولية كشفت عن حدوث خلل أثناء أعمال البنية التحتية، مما أثر على خطوط اتصالات بيزك (وليس فقط خطوط الطوارئ)".

وتابع البيان أن "الموضوع قيد المعالجة من قبل الجهات المختصة"، كما ذكر البيان عدة طرق بديلة للإبلاغ عن الطوارئ حتى تعود الخدمات بكامل قدرتها على العمل، ولم يذكر البيان أي إشارة نحو حدوث هجوم سيبراني أو يذكر سبب أساسي للأعطال التي وقعت.