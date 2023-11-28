قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن سعر الفائدة على الوحدات السكنية المقرر الإعلان عن طرحها اعتبارا من الأسبوع المقبل «7.5 %» متناقصة على مدى 20 عاما.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبرى نظير الدعم الكبير الموجه إلى خدمة مشروعات الإسكان والبرامج الاجتماعية.

وأشارت إلى تحمل وزارة المالية أعباء الدعم على الوحدات السكنية والمقدرة بنحو 150 مليار جنيه خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة، منوهة إلى بلوغ التمويل العقاري بالبنوك 24 %.

ولفتت إلى إصدار صندوق الإسكان الاجتماعي 17 إعلانا لطرح الوحدات السكنية الجديدة على مدار الأعوام الـ10 الماضية، قائلة: «كل عام نطرح إعلانا إن لم يكن اثنان».

ونوهت إلى تسليم الوزارة 550 ألف أسرة وحداتها السكنية الخاصة إلى جانب بيع 70 ألف وحدة للمحافظات وجهات أخرى كوزارة التضامن وبعض هيئات الدولة لدعم الفئات غير المستهدفة واستخدامها في التعويضات وإعادة تسكين الأهالي، لافتة إلى انتهاء الوزارة من إنشاء 648 ألف وحدة جديدة.

وأعلنت عن بدء تسليم 220 ألف وحدة للمواطنين من منخفضي الدخل مع بداية العام المقبل بمعدل 10 آلاف وحدة شهريا، موضحة أن إجمالي الوحدات السكنية المطروحة مليون و30 ألف وحدة على مدار الأعوام العشرة الماضية.