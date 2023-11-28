نائب محافظ القاهرة توجه برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال انتخابات الرئاسة المقبلة

- عبدالمنعم تتفقد اللجان وتوجه رؤساء الأحياء بتوفير الدعم اللازم للمواطنين طوال أيام الانتخابات

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لعدد من اللجان التي ستكون مقرات لاستقبال المواطنين لإجراء إنتخابات الرئاسة المقبلة، والوقوف على درجة الاستعدادات بها ورفع كفاءتها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال تفقد "عبدالمنعم"، مدرسة عين الصيرة الابتدائية وعدد من اللجان بنطاق حي مصر القديمة، وذلك بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.

ووجهت عبدالمنعم، جميع الأجهزة التنفيذية برفع حالة الاستعداد للقصوى لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنها أصدرت تعليمات لرؤوساء الأحياء بتقديم كل أوجه الدعم والقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه لخروج العرس الانتخابي بالمظهر اللائق والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم من خلال الاطمئنان على جاهزية المقرات ومتابعة رفع كفاءتها والتي تم اختيارها لعقد الانتخابات بها.

ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، مشددة على الانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين ومنها تكثيف أعمال النظافة ورفع كل المخلفات داخل المقار الانتخابية وبمحيطها.

وأشارت إلى رفع كفاءة أرصفة المداخل والمخارج وتركيب الانترلوك بها تيسيرا على المواطنين للوصول للمقرات بسهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى الهمم مع عمل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالتنسيق مع كل الاجهزة المعنية.

وشدد على رفع كل الإشغالات والمخالفات التي تعوق الوصول للجان من خلال الحملات اليومية المكثفة ورفع كفاءة الإنارة واستمرار الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات لمتابعة كل التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية تلك المقرات لاستقبال الناخبين وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجهت عبدالمنعم، بتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر، أن عملية الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد تجرى على مدار أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل.