حملة الرئيس السيسي: عقدنا 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية

وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته وما تبذله للاستعداد للانتخابات الرئاسية في خارج مصر، والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة.

وكشف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الحملة، مساء الثلاثاء، عن ملخص لما أجرته الحملة من نشاطات خلال الفترة الماضية، متمثلة في عقد لقاءات مع خبراء ومعنيين بجميع المجالات للاستفادة بخبراتهم وإضافتها لرؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للسنوات المقبلة، منوها أنه جرى عقد 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وجرت مقابلة 315 جهة.

وأشار إلى أن الحملة أولت اهتماما كبيرا وخاصا للمصريين في الخارج، حيث جرى عقد 40 لقاء فيديو كونفرانس، مع المصريين في الخارج في 60 دولة، حيث جرى التواصل مع أكثر من 750 مصريا من رؤساء الجاليات والقيادات الطبيعية، في الأماكن التي يعيشون بها في مختلف الدول، مشددا على أن الأرضية المشتركة في هذه الاجتماعات أن (الإنسان أولا) بما يتفق مع رؤية المرشح الرئاسي السيسي.

ولفت إلى أن فلسفة الرؤية الانتخابية للسيسي على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من ثورة 30 يونيو، واعتمدت على رؤية مصر 2030 التي ساهمت في التغير من الأسفل للأعلى على المستويات كافة.