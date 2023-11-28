حماس: استشهاد قادة من كتائب القسام لن يكسر إرادة الصمود أو يعطل مسيرة المقاومة

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن ارتقاء قادة من كتائب القسام، بينهم الشهيد أحمد الغندور «أبو أنس» عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة رأفت سليمان ووائل رجب وأيمن الصيام، ومعهم ثلة من أبطال المقاومة، لن يكسر إرادة الصمود أو يعطل مسيرة المقاومة من المواصلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «مسيرة المقاومة ستتصاعد في كل ساحات الوطن»، قائلًا إن «الراية حملها من بعدهم قادة أبطال أكملوا مهامهم في الميدان، وسيكملون ذات الأداء بكل ثبات وإباء ومسيرة التحرير».

واعتبر «كتائب القسام مؤسسة التحرير الفلسطيني القادمة، التي يرتقي فيها قادة شهداء، ويتقدم بعدهم قادة آخرون يحملون اللواء».

وأشار إلى أن «العدو الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا على كل المستويات؛ الأمنية والسياسية والإعلامية أمام صمود شعب فلسطين وبسالة مقاومته، فلم يحقق أيا من أهدافه المعلنة».

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، يومها الخامس على التوالي، الثلاثاء، بعد موافقة الطرفين على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تشمل الإفراج عن 10 محتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة مصرية وقطرية بدعم من الولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 محتجزًا في قطاع غزة و150 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.