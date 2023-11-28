النائب فريدي البياضي: سنجري انتخابات المحليات حال فوز فريد زهران بالرئاسة

قال النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تعمل على أكثر من محور، منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له بقناة «تن»، مساء الثلاثاء، أن أحد محاور الحملة في الدعايا الانتخابية هو المؤتمرات الجماهيرية، حيث عقد 13 مؤتمرا في مختلف محافظات الجمهورية، وما زال هناك عددا من المؤتمرات سوف تُعقد خلال الفترة المقبلة حتى موعد الصمت الانتخابي، منوها بأن هناك لقاءات مع قيادات سياسية واجتماعية لتوضيح فكر الحملة.

وعن شكل الحياة السياسية في حال فوز المرشح الرئاسي فريد زهران بمنصب رئيس الجمهورية، لفت إلى أن هناك محورا سياسيا واضحا لديهم كحملة يتضمن بعض القرارات الفورية التي سيُجري اتخاذها، متمثلة في الإفراج عن المحبوسين بقضايا الرأي طالما لم يحرضوا على العنف والإرهاب، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، إلى جانب تقوية العلاقات المصرية الإفريقية وبين أمريكا اللاتينية.



وأوضح أن هناك قوانين مهمة سيجري تحقيقها في أول 6 أشهر، مثل الإدارة المحلية وانتخابات الحكم المحلي، والحريات المتعلقة بعمل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وفتح المجال العام لها، مشددا على أن المجتمع المصري لا يعرف الأحزاب والمرشحين الرئاسيين المطروحين؛ نتيجة الانغلاق الواضح في المجال العام والإعلام طيلة ال10 سنوات الماضية.



وعن موقف الحملة من الإخوان: «لم نتعاون مع الإخوان من قبل ثورة يناير وضد تكوين الأحزاب المبنية على أساس ديني، وضد التعاون مع الجماعة وموقفنا ثابت ولم نغيره حتى من قبل مجيئهم للحكم وبعدها».

وأشار إلى أن الحملة تنادي بتغيير سياسيات والمرشح الرئاسي فريد زهران، هو مرشح توجه مدني ديمقراطي حديث، ويدعمه عدد من الأحزاب المنضمة إليه، معقبا: «نرى أن هناك سياسيات خاطئة جرى انتهاجها الفترة السابقة أدت لنتائج غير مَرضي عنها سياسيا واجتماعيا، ولدينا برنامج انتخابي سيعمل على تغيير هذه السياسيات بعدة آليات عملية».

https://www.youtube.com/watch?v=edNvAHbjGDc