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قرر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مقاطعة الاجتماع الوزاري السنوي المرتقب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نظرا لمشاركة روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو، إن كوليبا سيغيب عن الاجتماع الذي يبدأ بعد غد الخميس ويعقد على مدى يومين في مقدونيا الشمالية لأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر هناك.

وكتب نيكولينكو على فيسبوك: "لقد أثارت روسيا أزمة وجودية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجعلت المنظمة رهينة لأهوائها وعدوانيتها".

وأضاف أن موسكو تحتجز 3 ممثلين أوكرانيين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ أكثر من 500 يوم.

وأوضح أن أى اجتماع بين وزيري خارجية البلدين المتحاربين لن يفعل شيئا لتحسين الوضع.