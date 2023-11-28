زراعة النواب: غياب الرقابة الحقيقة على الأسواق وراء ارتفاع أسعار السكر

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إنتاج مصر من السكر ارتفع مؤخرا إلى 2.8 مليون طن مقارنة بحجم الاحتياجات المقدرة بـ 3.2 ملايين طن، مشيرا إلى انخفاض الفجوة إلى 400 ألف طن.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك لا تبرر الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى غياب «الرقابة الحقيقة على الأسواق» حسب قوله.

وعلى صعيد موسم القمح، قال إن سعر توريد إردب القمح هذا العام مقابل 1600 جنيه؛ ليس نهائيا بل هو سعر ضمان استرشادي، لافتا إلى التزام الدولة بتحريك السعر خلال فترات التوريد حال ارتفاع الأسعار أو تثبيتها حال انخفاض الأسعار العالمية.

وأشار إلى استغلال التجار ارتفاع حجم الطلب على شراء السكر، لافتا في الوقت ذاته إلى تناول اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رؤساء لجان مجلس النواب مسألة انقطاع الكهرباء.

ونوه إلى استمرار فترات انقطاع الكهرباء؛ نتيجة الظروف الاقتصادية ومشكلة توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلا عن زيادة الاستهلاك؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

ودعا من جانبه إلى استبدال فترات الانقطاع بين المناطق داخل المركز الواحد بصورة دورية، قائلا: «مينفعش اقطع الكهرباء في قرية ساعتين متتاليين، لا بد من تبادل فترات الانقطاع واستبدالها بين المناطق كل شهر».