بيربوك: مراهقان ألمانيان بين المحتجزين المطلق سراحهم من غزة يوم الاثنين

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن مراهقين ألمانيين كانا من بين المحتجزين الذين أطلقت سراحهم حركة حماس في قطاع غزة يوم الاثنين.

جاء ذلك في منشور لوزيرة الخارجية الألمانية عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا. وبذلك يرتفع عدد الرهائن المفرج عنهم الذين يحملون جوازات سفر ألمانية إلى 10.

وفي هجومها الذي نفذته في 7 أكتوبر الماضي، أخذت حركة حماس ما مجموعه حوالي 240 شخصا إلى قطاع غزة، من بينهم حوالي 20 شخصا يحملون الجنسية الألمانية أيضا.

وكتبت بيربوك على موقع "إكس": "بعد 52 يوما من المعاناة واليأس، يمكن لأمهم أن تحتضنهم مرة أخرى. أفكر في العائلات التي لا تزال تشعر بالقلق. نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تتمكنوا أيضا من احتضان أحبائكم مرة أخرى."

وقالت متحدثة باسم عائلات المحتجزين الإسرائيليين إن المواطنين الألمانيين هما شقيقان يبلغان من العمر 13 و16 عاما.

وسلمت حركة حماس مساء الاثنين 11 محتجزا للصليب الأحمر في إطار الهدنة في حرب غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المحتجزين تسعة قصر وامرأتين. وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 33 امرأة وقاصرا فلسطينيا.

وتعد هذه هي المجموعة الرابعة من المحتجزين الذين يجري إطلاق سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي.

وبعد عمليات التبادل التي جرت يوم الاثنين يبلغ إجمالي الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم 51 ، بالإضافة إلى 19 من جنسيات أخرى. كما تم الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.