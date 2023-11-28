الجيش الإسرائيلي: خامس مجموعة من الرهائن تصل من غزة إلى إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن مجموعة خامسة من الرهائن الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة عادوا إلى إسرائيل عبر مصر.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، سيخضع الرهائن الـ12 لفحص طبي أولا قبل الاجتماع بأسرهم.

وتتألف المجموعة من 10 إسرائيليين وتايلانديين اثنين، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهناك من بين الإسرائيليين مسنات تصل أعمارهن إلى 84 عاما وفتاة (17 عاما) تم الإفراج عنها برفقة والدتها.

ويرفع هذا العدد الإجمالي للرهائن المفرج عنهم من غزة منذ بداية اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة الماضي إلى 81 شخصا، من بينهم 61 إسرائيليا.

وفي المقابل، تم الإفراج عن 150 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية حتى الآن. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن 30 آخرين مساء اليوم.