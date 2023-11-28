قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، إن المقاومة عاملت المحتجزين لديها وفق منظومة القيم والأخلاق لدى كل العرب والمسلمين، معقبا: «هذه قيمنا الطبيعية التي يفتقدها المحتل، في كل تاريخنا العسكري العربي عاملنا المحتجزين بأخلاق عالية».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، «هؤلاء المحتجزون جرت معاملتهم بشكل حسن، وسوف نفرج الأيام المقبلة عن الرسائل التي أرسلها المحتجزون بعد أن تم الإفراج عنهم تشكر كتائب القسام على حسن المعاملة والرعاية».

وأشار إلى منع حكومة الاحتلال ظهور المحتجزين في أعقاب عودتهم عبر وسائل الإعلام، قائلا: «حديثهم سوف يفضح كذب إسرائيل»، نافيا في الوقت ذاته مزاعم الاحتلال بالإنهاء على حماس شمال غزة، قائلا: «إسرائيل تكذب، حماس متواجدة بالشمال والدليل أننا سلمنا دفعة المحتجزين الثالثة وجزء من الدفعة الرابعة في الشمال».

ونوه إلى إعلان حماس عن استشهاد عددا من القادة بكتائب القسام، قائلا: «لم نخف استشهاد بعض القيادات بل أعلناها، نحن الشهادة عندنا كعرب ومسلمين -ليس كحماس- ضمن منظومة القيم والأخلاق وبأرقى الدرجات، لا نجل ولا نجد حرجا عن ارتقاء شهداء من القادة؛ بل نفخر أنهم استشهدوا بين جنودهم في الميدان».