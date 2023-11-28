انتشرت أسماء 3 سجون تابعة للاحتلال الإسرائيلي؛ لارتباطها بوجود الأطفال الذين شملتهم صفقة تبادل الأسرى ضمن الهدنة الجارية بعد عملية "طوفان الأقصى"، وبالرغم من ذكر أسماء تلك السجون في أخبار التحرير خلال الأيام الأخيرة، إلا أنها ارتبطت بالقمع والانتهاكات بحق الأسرى الأطفال.



وتسرد "الشروق"، أشهر ما ورد ذكره حول الـ3 سجون التي يقبع بها أطفال فلسطين، نقلا عن بيانات مؤسسات مرتبطة بشئون الأسرى الفلسطينيين.



- تاريخ السجون



ذكرت مؤسسة "الضمير الحقوقية"، أن الأطفال الأسرى يجري توزيعهم على 3 سجون إسرائيلية، هي: سجن الدامون لأسرى القدس، ومجدو لأسرى شمال الضفة، وعوفر لأسرى جنوب الضفة.



يقع "عوفر"، بقرية بيتونيا غربي رام الله، ويتسع قسم الأطفال فيه لـ70 طفلا، إلا أنه يتعرض للتكدس حال تزايد موجات الاعتقالات أوقات الأحداث كما وقع في 2019، وفق شهادة أحد الأسرى لهيئة الأسرى.



ويسبب التكدس الشديد في السجن، سهولة انتقال الحشرات والأمراض الجلدية بين المحتجزين.



وذكرت المؤسسة، ثاني السجون التي تضم أقسام للأطفال وهو سجن مجدو، الذي تأسس مطلع الانتفاضة الأولى، وشمل احتجاز أكثر من 100 طفل عام 2019، بحسب هيئة شئون الأسرى، ومحاط بخندق مليء بالخرسانة لمنع عمليات حفر الأنفاق والهروب.



ويقع سجن مجدو، بمدينة حيفا المحتلة قرب موقع أثري شهير على تقاطع مجيدو.



ويعتبر ثالث السجون المتضمنة قسم للأطفال، هو الدامون، ويقع في منطقة الكرمل بحيفا، ويضم 45 أسيرا من الأطفال، وفقا لمؤسسة الضمير.



يذكر أن السجن له طبيعة صعبة؛ لتواجده بمنطقة جبلية تنخفض حرارتها لدرجة التجمد بعض الأوقات، كما أن السجن كان مخزنا سابقا للسجائر لذلك مبانيه مصممة للاحتفاظ بأكبر قدر من الرطوبة.



- الأشبال بالأرقام



ذكرت هيئة الأسرى خلال إحصائية في سبتمبر الماضي، أن 170 أسيرا بين 14 إلى 18 سنة يقبعون بالسجون الثلاث، مضيفة أن أكثر من 800 حالة اعتقال لأطفال وقعت في عام 2023، ولكن معظم الأسرى لا يستمرون لمدد طويلة رهن الاعتقال.



وتتنوع معدلات الأسرى الأشبال؛ نظرا لأن الفئة العمرية المقيمة بالسجون قصيرة، ومن يصغرون عن الـ14 سنة يقيمون بمراكز خاصة.



- مخاطر تتهدد الأسرى



تحدثت هيئة الأسرى، عن عدة أعمال انتهاكات بحق الأشبال، أشهرها في الأشهر الماضية، عمليتي عقاب جماعي لسجناء الدامون وعوفر، التي تضمنت وقائع ضرب وسب وتقييد.



وذكرت مؤسسة الدفاع عن الطفل العالمية، في تقرير لها عن أعظم الانتهاكات التي يتعرض لها الأشبال الأسرى، أنه استشهد 83 من الأطفال بين عامي 2021 و2022 بالتعذيب في السجون المذكورة.