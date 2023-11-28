تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الطب البيطري بالمنيا، تمكنت من تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتصدي لمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع مراكز المحافظة؛ لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

من جانبه أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة حصنت 78 ألف رأس من الماشية (أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز)، بجانب ترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية، خلال الأسبوع الأول من الحملة عن طريق 128 لجنة فرعية ومركزية.

ولفت إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين، وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتم عقد 91 ندوة، وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض، وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.